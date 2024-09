Östliche NATO fordert Antwort auf Russland

Bukarest. Verteidigungsminister der östlichen Mitgliedstaaten des Kriegsbündnisses NATO haben am Donnerstag eine gemeinsame Reaktion auf mutmaßliche Luftraumverletzungen durch russische Drohnen und Raketen gefordert. Die Vertreter von neun an der NATO-Ostflanke gelegenen Staaten zeigten sich bei einem Treffen in Bukarest am Mittwoch »zutiefst besorgt über das wiederholte Eindringen« russischer Geschosse in ihren Luftraum und drangen auf eine »kollektive Antwort«. Notwendig sei es zudem, die Fähigkeiten zum Aufspüren, zur Identifizierung und notfalls auch zum Abschuss niedrig und langsam fliegender Objekte zu erhöhen. (AFP/jW)