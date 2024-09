Taifun »Yagi«: Millionen Kinder betroffen

Genf. Sechs Millionen Kinder in Südostasien sind nach Angaben der UNO von den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen infolge des Taifuns »Yagi« betroffen. »Die am meisten gefährdeten Kinder und Familien sind mit den verheerendsten Folgen der Zerstörung konfrontiert«, sagte June Kunugi, Ostasien- und Pazifikregionaldirektorin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, am Mittwoch. Kinder und Jugendliche müssten daher beim Wiederaufbau im Mittelpunkt stehen. (AFP/jW)