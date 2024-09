Venezuela: US-Bürger festgenommen

Caracas. Wegen eines mutmaßlichen Komplotts ist in Venezuela ein siebenter Ausländer festgenommen worden. Dies berichtete dpa am Mittwoch. Der US-Bürger habe in der venezolanischen Hauptstadt Caracas Strom-, Öl- und militärische Anlagen fotografiert, teilte demnach Innenminister Diosdado Cabello im Parlament mit. Der Festgenommene, den Cabello nicht identifizierte, sei Teil des »Plans gegen Venezuela«. Vor wenigen Tagen waren bereits sechs ausländische Staatsbürger wegen des Verdachts, einen Anschlag auf Staatspräsident Nicolás Maduro geplant zu haben, verhaftet worden. Unter ihnen waren zwei spanische, drei US-amerikanische und ein tschechischer Staatsbürger. (dpa/jW)