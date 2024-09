Moldau: Baerbock bei Gebertreffen

Chișinău. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat am Dienstag eine positive Zwischenbilanz der westlichen Unterstützung der Republik Moldau gezogen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe das Land zum Kollaps bringen wollen. »Er hat das Gegenteil erreicht. Moldau ist jetzt, wie die Ukraine, europäischer Beitrittskandidat«, sagte sie bei der 5. Unterstützerkonferenz für die Republik in Chișinău. Jetzt gehe es darum, das Land weiter zu stabilisieren. Man wolle gemeinsam »die Widerstandsfähigkeit des Landes gegen Destabilisierungs- und Desinformationskampagnen aus Moskau« stärken. »In diesem hybriden Krieg sind Fake-News-Kampagnen und Lügen von russischen Akteuren eine gezielte Waffe«, so Baerbock. »Die größte Sorge der Menschen vor Ort ist, dass, wenn die Ukraine fällt, dann Moldau als nächstes Land dran ist.« Die Unterstützerplattform war im April 2022 von ihr zusammen mit Frankreich und Rumänien ins Leben gerufen worden. (dpa/jW)