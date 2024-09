Moskau: Mehr Truppen wegen Bedrohung

Moskau. Die russische Regierung hat die Aufstockung der Truppenstärke bei den Streitkräften mit einer Bedrohung des Landes vom Westen her begründet. »Das wurde hervorgerufen durch eine äußerst feindliche Lage an den westlichen Grenzen und Instabilität an den östlichen Grenzen«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow Agenturen zufolge. Am Montag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin per Dekret befohlen, die Streitkräfte auf etwa 2,4 Millionen Mann aufzustocken, darunter 1,5 Millionen Soldaten. (dpa/jW)