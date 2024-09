Mali: Hauptstadt von Miliz angegriffen

Bamako. In Mali haben Bewaffnete am Dienstag morgen eine Polizeischule und andere Gebiete in der Hauptstadt Bamako angegriffen. Der Al-Qaida-Ableger »Vereinigung zur Unterstützung des Islam« (JNIM) bekannte sich zu dem Anschlag. Nachdem die Schießerei abgeklungen war, blieb die Hauptstadt angespannt, und Gruppen von Jugendlichen patrouillierten durch die Straßen. Der Bericht des staatlichen Fernsehens zeigte rund ein Dutzend Männer mit verbundenen Augen, die auf dem Boden zusammengetrieben wurden. Auf den Aufnahmen waren auch zwei verschwommene Körper zu sehen, einer in Militärkleidung und einer in Zivilkleidung. Die Militärregierung erklärte, dass »einige sensible Punkte der Hauptstadt« angegriffen worden seien, darunter die Ausbildungsschule in Faladie, einem Viertel am südöstlichen Stadtrand von Bamako in der Nähe des internationalen Flughafens. Dieser stellte vorerst den Flugbetrieb ein. (Reuters/jW)