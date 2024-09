Manöver: Chinesische Schiffe in Wladiwostok eingelaufen

Moskau. Nach der Ankündigung eines gemeinsamen Militärmanövers sind nach russischen Angaben zwei chinesische Schiffe in Wladiwostok im fernen Osten Russlands eingetroffen. Auf »Einladung des russischen Grenzschutzes« befänden sich zwei Schiffe der chinesischen Küstenwache bis Freitag in Wladiwostok, erklärte das russische Außenministerium am Dienstag. Das Manöver soll laut Angaben aus Beijing noch in diesem Monat stattfinden. Die Übung ziele darauf ab, »die strategische Zusammenarbeit zwischen dem chinesischen und dem russischen Militär zu vertiefen«. (AFP/jW)