Angriff auf Hisbollah: Tote und Hunderte Verletzte

Beirut. Hunderte Mitglieder der libanesischen Hisbollah, darunter Kämpfer und Sanitäter, wurden am Dienstag schwer verwundet, als die Pager, die sie zur Kommunikation benutzen, explodierten. Andere Meldungen sprachen von mehr als 1.000 Verletzten. Bis jW-Redaktionsschluss wurden zudem drei Tote gemeldet. Ein Hisbollah-Beamter, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber Reuters, die Detonation der Pager sei die »größte Sicherheitsverletzung«, der die Gruppe in dem fast einjährigen Krieg mit Israel ausgesetzt gewesen sei. Reporter berichteten von Panik in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Auch im Süden des Libanons seien Sprengsätze explodiert. Die iranische Agentur Mehr berichtete, ihr Botschafter sei verletzt worden. »Sicherheitskreise« erklärten, es habe sich bei den Pagern um neueste Modelle gehandelt, die die Hisbollah in den vergangenen Monaten eingeführt habe. (Reuters/jW)