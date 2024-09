Cali. Die deutschen Fußballerinnen haben bei der U-20-Weltmeisterschaft in Kolumbien nach einem dramatischen Spielverlauf mit drei Toren in der Nachspielzeit das Halbfinale verpasst. Gegen die USA verlor die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter im Elfmeterschießen 1:3. In Cali gab das Team dabei durch zwei ganz späte Gegentreffer eine 2:0-Führung aus der Hand – die USA trafen in der achten und neunten Minute der Nachspielzeit. Für Deutschland hatten zuvor Cora Zicai (61. Minute) und Loreen Bender (90. plus zwei) die Tore erzielt. Im Elfmeterschießen traf nur Jella Veit für Deutschland. (dpa/jW)