Montreal. Der slowenische Radfahrer Tadej Pogačar (25) hat zum Abschluss der kurzen Kanada-Tournee beim schweren Eintagesrennen in Montreal triumphiert und seine Favoritenstellung für die Straßen-WM in zwei Wochen untermauert. Der souveräne Sieger der diesjährigen Tour de France und des Giro d’Italia setzte auf dem selektiven Kurs in der vorletzten Runde den entscheidenden Angriff und siegte nach 209,1 Kilometern als Solist. Es war sein 22. Tageserfolg in diesem Jahr. Pogačar (UAE Team Emirates) hatte am Freitag beim ersten der beiden Kanada-Rennen in Quebec Platz sieben belegt und sich gewohnt angriffslustig gezeigt. Der Kanada-Doppelpack war auch ein Härtetest: In Zürich will Pogačar am 29. September erstmals Weltmeister werden. Auch das letzte Radsportmonument des Jahres hat Pogačar ins Visier genommen: Die Lombardeirundfahrt will er am 12. Oktober nach dem legendären Fausto Coppi als zweiter Fahrer zum vierten Mal in Serie gewinnen. (sid/jW)