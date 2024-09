Verband unabhängiger Brauer gegründet

Wien. Brauerverbände aus zehn Ländern haben sich zusammengeschlossen. Die »Independent Brewers of Europe« (unabhängige Brauer Europas) wollen damit ein »Gegengewicht gegen das immer weitere Vordringen der Biermultis in Europa bilden«, wie sie am Montag mitteilten. Die Gründung war bereits im Januar in Wien erfolgt, öffentlichgemacht wurde sie erst jetzt. Der Verband, der nach eigenen Angaben auf fast 3.000 Mitglieder kommt, kritisiert die Konzentration auf dem Biermarkt, einen von den Konzernen angefachten Preiskampf, deren Dominanz in der Werbung und unfaire Marktpraktiken. (dpa/jW)