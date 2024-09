Chiles größtes Stahlwerk schließt

Talcahuano. Nach 74 Jahren ist Schluss: In Chile erlöschen am Montag die Hochöfen des größten Stahlwerks des Landes. Die Huachipato-Fabrik in Talcahuano, rund 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago, macht dicht, 2.700 direkte und 20.000 weitere damit verbundene Arbeitsplätze sind betroffen. Grund ist die Konkurrenz durch Stahlimporte aus China, die rund 40 Prozent günstiger sind. Huachipato belieferte hauptsächlich die Bergbauindustrie, den Motor der chilenischen Wirtschaft. In Chile wird bis auf recyceltes Metall nun kein Stahl mehr produziert. (AFP/jW)