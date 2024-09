Iran: Bereit für Atomverhandlungen

Teheran. Der Iran will die Atomverhandlungen mit dem Westen wieder aufnehmen. Man müsse wieder Vertrauen aufbauen, damit die Sanktionen aufgehoben würden; deswegen sei der Iran auch bereit, die Atomverhandlungen zu beginnen, sagte Außenminister Abbas Araghchi in einem Interview mit dem staatlichen Sender IRIB. Dies berichtete dpa am Montag. Nur solle der Dialog auf der Basis gegenseitigen Respektes und ohne Ausübung von Druck erfolgen, so der iranische Chefdiplomat. Der Iran befindet sich seit dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen im Jahr 2018 und der Verhängung neuer Sanktionen in einer starken Wirtschaftskrise. (dpa/jW)