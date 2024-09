Argentinien: Milei stellt Haushalt vor

Buenos Aires. Argentiniens Präsident Javier Milei hat am Sonntag (Ortszeit) seine Haushaltspläne für 2025 im Kongress vorgestellt. Dabei kündigte er sein Veto gegen alle Gesetze an, die sein striktes Ziel einer »schwarzen Null« bedrohten. Seit seinem Amtsantritt im Dezember hat Milei einen drastischen Kürzungskurs eingeschlagen. Die Reihen im Kongress in Buenos Aires blieben halb leer. Viele Oppositionsmitglieder waren der Veranstaltung, die sie als »inszeniert« bezeichneten, ferngeblieben. Üblicherweise stellt der zuständige Minister den Haushalt vor. Genaue Zahlen nannte Milei nicht. (AFP/jW)