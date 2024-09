Usbekistan: Scholz schließt Abkommen

Samarkand. Deutschland und Usbekistan haben am Sonntag bei einem Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Samarkand ein Migrationsabkommen beschlossen, das vor allem die Zusammenarbeit beider Länder bei der Ausbildung von Fachkräften verstärken soll. Es werde weltweit noch viele solcher Abkommen geben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss an das Treffen mit Präsident Shavkat Mirziyoyev. Vereinbart wurde auch eine engere Zusammenarbeit bei sogenannten kritischen Mineralien. Erst am Freitag hatte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit Kenia geschlossen. (Reuters/jW)