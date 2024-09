Protestaktionen am Todestag von Amini

Teheran. Im Iran hat es am Sonntag, dem zweiten Todestag der Kurdin Jina Mahsa Amini, trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen Kundgebungen gegeben. In der Hauptstadt Teheran versuchten Polizei und Geheimdienst Demonstrationen zu unterbinden, dennoch fanden in mehreren U-Bahnhöfen kleinere Proteste statt. Laut Augenzeugen sangen insbesondere junge Frauen das Lied »Frau, Leben, Freiheit« von Scherwin Hadschipur, das vor zwei Jahren zur Hymne der Frauenbewegung wurde. Im September 2022 hatten islamische Sittenwächter die 22jährige Amini wegen eines nicht richtig sitzenden Kopftuchs festgenommen. Wenige Tage später starb sie im Polizeigewahrsam. Ihr Tod führte zu den heftigsten Protesten seit der Islamischen Revolution. (dpa/jW)