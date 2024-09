Tausende Klinikärzte legen Arbeit nieder

Frankfurt am Main. Mehrere tausend Ärztinnen und Ärzte haben am Montag an kommunalen Krankenhäusern ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreik will der Marburger Bund den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen, die bislang ergebnislos verliefen. An der zentralen Streikkundgebung in Frankfurt am Main beteiligten sich laut Veranstalter rund 3.000 Mediziner. Der Marburger Bund fordert für die rund 60.000 Ärzte eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent bezogen auf ein Jahr. Weitere Forderungen zielen unter anderem auf eine Neuregelung der Schichtarbeit sowie eine deutliche Erhöhung der Bereitschaftsdienstvergütungen. (AFP/jW)