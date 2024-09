Fokus Migration: Britischer Premier in Rom

Rom. Am Montag hat die rechte italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den neuen sozialdemokratischen Premierminister Keir Starmer erstmals in Rom empfangen. Dabei ging es auch um ein Migrationsabkommen zwischen Italien und Albanien, das die Auslagerung von Asylverfahren in das Balkanland außerhalb der EU vorsieht. Starmer hatte das Vorhaben vor seinem Besuch »sehr interessant« genannt. Nun betonte er, der Fokus müsse auf Strafen für »Menschenschmuggler« sowie auf Vorbeugung liegen. (dpa/jW)