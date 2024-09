Israel: Chef der Elite-Aufklärungseinheit 8200 tritt zurück

IDF Spokesperson's Unit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115107310 Brigadegeneral »Y«, der sich später als Jossi Sariel herausstellte, bei der Zeremonie zum Kommandowechsel der IT-Aufklärungseinheit »8200« im Februar 2021

Tel Aviv. Der Leiter der israelischen IT-Aufklärungseinheit »8200«, Jossi Sariel, hat seinen Rücktritt eingereicht. Das teilte die israelische Armee mit. In einem Brief an die Mitglieder der Einheit, aus dem das Portal haaretz.com zitierte, begründete Sariel den Schritt mit der »persönlichen Verantwortung«, die er für das Versagen der Aufklärer am 7. Oktober des Vorjahres trage.

Die Einheit 8200 beschäftigt sich unter anderem mit der Aufdeckung und Entschlüsselung von Kommunikation. Für sie arbeiten viele hoch qualifizierte Spezialisten aus dem IT-Bereich. Soldaten, die ihren Dienst in der Einheit beenden, winken Jobs in der Tech-Branche. Doch wie auch anderen Teilen des israelischen Staatsapparates wird der als militärische Eliteschmiede geltende Einheit in Israel vorgeworfen, am 7. Oktober 2023 versagt zu haben, als bewaffnete Kräfte der Hamas und anderer Gruppen aus dem Gaza-Streifen ausgebrochen waren und israelische Stellungen sowie Zivilisten angegriffen hatten.

Bereits im April war der Direktor des israelischen Militärgeheimdienstes, Aharon Haliva, aus ähnlichen Gründen zurückgetreten. Der Abgang des 8200-Chefs Sariel erhöht den Druck auf andere Spitzen des Sicherheitsapparates, sich ihrer mutmaßlichen Mitverantwortung für den 7. Oktober zu stellen. Der Generalstabschef der Armee, Herzi Halevi, der Leiter des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, und der Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, räumten zwar ihre Verantwortung im Zusammenhang mit dem 7. Oktober ein, erklärten aber zugleich ihre Absicht, bis zur Beendigung des Gaza-Kriegs im Amt zu bleiben. (dpa/jW)