McDonald’s expandiert in Deutschland

München. McDonald’s sieht auf dem deutschen Markt noch viel Wachstumspotential. wie der Finanzvorstand von McDonald’s Deutschland, Christoph Gehrig, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. In diesem Jahr würden 25 Restaurants mit jeweils rund 50 Beschäftigten eröffnet. In den nächsten drei Jahren solle das Expansionstempo auf 75 neue Filialen jährlich anziehen. Bis 2027 entstünden so mehr als 10.000 neue Jobs. Mittelfristig sollen laut Gehrig 500 neue Schnellrestaurants in Deutschland eröffnet werden, insbesondere an hochfrequentierten Standorten etwa an Autobahnen oder in Bahnhöfen. (dpa/jW)