Mitsotakis verspricht höhere Löhne

Athen. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will die Renten und den Mindestlohn erhöhen, um die von den hohen Lebenshaltungskosten geplagte Bevölkerung zu unterstützen. Zugleich sollen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gesenkt werden, sagte Mitsotakis am Samstag in seiner jährlichen wirtschaftspolitischen Rede auf der Messe von Thessaloniki. Gleichzeitig soll die Haushaltsdisziplin im Einklang mit den Regeln der Europäischen Union beibehalten werden. (Reuters/jW)