Mönchengladbach. Felix Brych ist bei seinem Erstligacomeback nach einem Kreuzbandriss zum alleinigen Rekordschiedsrichter der Fußballbundesliga aufgestiegen. Der 49jährige stand in der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart im Borussia-Park zum 345. Mal als Unparteiischer auf dem Platz und überholt damit seinen Vorgänger Wolfgang Stark (344). Der Münchner hatte sich im November 2023 die schwere Verletzung zugezogen und feierte bereits in der ersten Pokalhauptrunde am 17. August mit der Partie VfR Aalen gegen den FC Schalke 04 sein Comeback. (dpa/jW)