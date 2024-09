Krankheit und Sucht Überschuldungsgrund

Berlin. Krankheit und Sucht haben Erwerbslosigkeit als häufigste Ursache für Überschuldung in Deutschland abgelöst. Das geht aus dem »Überschuldungsreport 2024« des Instituts für Finanzdienstleistungen (IFF) hervor, über den die Welt am Sonntag berichtet. Mit 18,4 Prozent beruhe fast jeder fünfte Fall im Jahr 2023 auf gesundheitlichen Problemen. Ein Jobverlust wiederum sei in 17,5 Prozent der Fälle der Auslöser gewesen, heißt es in der Studie, die auf Daten von 114 Schuldnerberatungsstellen basiert. (dpa/jW)