Kapitalbosse attackieren Heil beim Mindestlohn

Berlin. Kapitalbosse werfen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der Diskussion über den gesetzlichen Mindestlohn ein Verdrehen der Rechtslage vor. Heil hatte die Mindestlohnkommission aufgefordert, die deutsche Lohnuntergrenze aufgrund von Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie zügig auf 60 Prozent des mittleren Lohnniveaus zu erhöhen. Dies liefe auf eine Erhöhung auf 15 Euro je Stunde hinaus. »Unser nationaler Referenzwert ist, völlig rechtmäßig, die Tariflohnentwicklung«, meinte Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in der FAZ am Sonnabend. (dpa/jW)