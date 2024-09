Bericht: Israel setzt Truppen in Syrien ein

New York. Mit einem Luftlandemanöver soll Israel Medienberichten zufolge am vergangenen Wochenende in Syrien eine Fabrik für Präzisionsraketen angegriffen und zerstört haben. Entsprechende Berichte der New York Times und des Nachrichtenportals Axios stützen sich auf die Aussagen namentlich nicht genannter Personen, die in die Aktion involviert gewesen sein sollen oder aus erster Hand Kenntnis davon erlangt hätten. Der Einsatz von Soldaten der Luftwaffeneliteeinheit Schaldag auf syrischem Boden wäre – so sich die Berichte bewahrheiten – ein Novum für Israel. (dpa/jW)