Schweiz will Rente mit Mehrwertsteuer erhöhen

Bern. Die Schweizer Regierung will eine Erhöhung der Renten durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer von 8,1 auf 8,8 Prozent finanzieren. Das teilte die Regierung am Freitag mit. Bei einer Volksabstimmung hatten die Schweizer im März – gegen die Empfehlung der Regierung – dafür gestimmt, dass Rentner künftig eine 13. Monatsrente pro Jahr erhalten. Das entspricht einer monatlichen Rentenerhöhung um 8,3 Prozent. Die Finanzierungspläne müssen noch per Volksabstimmung abgesegnet werden. (dpa/jW)