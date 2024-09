China sperrt PwC wegen Evergrande-Prüfung

Beijing. Die chinesischen Behörden haben die Wirtschaftsprüfer des Branchenriesen Pricewaterhouse Coopers (PwC) wegen ihrer Rolle bei der Pleite des Immobilienkonzerns Evergrande für sechs Monate gesperrt. PwC habe bei der Prüfung gegen Sorgfaltspflichten verstoßen, erklärte das Finanzministerium in Beijing am Freitag. Zudem muss der US-Konzern 441 Millionen Renminbi Yuan (etwa 56 Millionen Euro) Strafe zahlen und seine Niederlassung in Guangzhou schließen. PwC räumte ein, bei der Buchprüfung von Evergrande »inakzeptabel niedrige« Standards angewandt zu haben. (Reuters/jW)