Anklage gegen rechten Bombenbauer

Halle/Saale. Die Staatsanwaltschaft in Halle hat Anklage gegen einen Mann erhoben, weil er einen neonazistisch motivierten Anschlag mit einer selbstgebauten Bombe geplant haben soll. Dem zur Tatzeit 36 Jahre alten Mann werde unter anderem die Vorbereitung einer schwerwiegenden staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag gegenüber dpa. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits mitgeteilt, dass sie davon ausgehe, »dass er die Bombe aus rechtsextremer Gesinnung heraus zum Einsatz bringen wollte«. Der Tatverdächtige sitze seit April in Untersuchungshaft. (dpa/jW)