Hof: Verhaftung wegen Anschlagsplänen

Hof/München. Die bayerische Polizei hat im Landkreis Hof am Donnerstag einen 27 Jahre alten Syrer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen. Man gehe davon aus, dass der Mann mit zwei Macheten möglichst viele Soldaten in deren Mittagspause in der Innenstadt von Hof habe töten wollen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München am Freitag mit. Die entsprechenden Waffen hatte der Verdächtige, der laut Landratsamt seit 2015 Flüchtlingsstatus hat, demnach schon gekauft. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27jährige Anhänger einer islamistischen Ideologie ist. Er werde der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt.(dpa/jW)