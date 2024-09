VW: Streiks gegen Werksschließungen

Wolfsburg. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo will etwaige Werksschließungen auch mit Streiks verhindern. »Wir werden uns gegen Massenkündigungen wehren; mit allem, was wir haben – bis hin zum Arbeitskampf!« versicherte Cavallo am Freitag gegenüber Focus. »Es geht jetzt wirklich um alles.« Der Konzern hatte in dieser ­Woche eine seit 30 Jahren geltende Jobgarantie aufgekündigt. (dpa/jW)