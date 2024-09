14 Tote nach IS-Anschlag in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan haben bewaffnete Angreifer mindestens 14 Menschen getötet. Wie der afghanische Nachrichtensender Tolo News berichtete, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag an der Grenze zwischen den zentralen Provinzen Daikundi und Ghur. Die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) reklamierte die Attacke für sich. Obwohl die Taliban nach ihrer Machtübernahme im August 2021 den IS für besiegt erklärt hatten, verübt die Gruppe regelmäßig Anschläge in Afghanistan. (dpa/jW)