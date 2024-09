Neue US-Strafzölle gegen China noch im September

Washington. Die von den USA im Mai angekündigten Zollerhöhungen für chinesische Produkte sollen am 27. September in Kraft treten. Das teilte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai am Freitag mit. Die Strafzölle richteten sich »gegen die schädliche Politik und die Praktiken der Volksrepublik China, die sich weiterhin auf US-amerikanische Beschäftigte und Unternehmen auswirken«. Teurer werden vor allem Einfuhren von Elektroautos, Batterien, Chips und diversen Rohstoffen. Der Zollsatz für E-Autos vervierfacht sich von 25 auf 100 Prozent. Auch die EU und Kanada haben Strafzölle für E-Autos aus China angekündigt. Weil diese soviel besser und billiger sind, muss ihre Produktion auf unzulässige Weise durch Beijing subventioniert worden sein, ist im Prinzip die etwas abenteuerliche Begründung. (AFP/jW)