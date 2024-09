Studie zu Sexismus im englischen Fußball

London. Fast die Hälfte der weiblichen Fußballfans in England und Wales hat persönlich sexistische oder frauenfeindliche Beschimpfungen bei Spielen erlebt. Die meisten haben dies jedoch nie den Behörden gemeldet, wie eine neue Studie der Antidiskriminierungsorganisation »Kick It Out« am Mittwoch ergab. Sprecherin Hollie Varney forderte, dass sich im Fußball dafür eingesetzt werden müsse, dass Sexismus ernstgenommen wird und Frauen sich sicher und selbstbewusst fühlen, wenn sie Diskriminierung meldeten. (jW)