Gegenprotest zu »Marsch für das Leben«

Köln. Das Bündnis »Pro Choice Köln« ruft für den 21. September zum Protest gegen den sogenannten Marsch für das Leben auf. Die als »Gebets- und Trauermarsch« euphemisierte Demons­tration fand vergangenes Jahr zum ersten Mal in Köln statt. Dabei kämen »christliche

FundamentalistInnen mit der AfD und ›ChristdemokratInnen für das Leben‹

mit den Neonazis der ›Revolte Rheinland‹ zusammen«, so Emilia Kunze,

Pressesprecherin des Bündnisses, in einer Mitteilung vom Donnerstag. »Sex soll ihrer Meinung nach vor allem der Fortpflanzung dienen und nur in der Ehe stattfinden. Abtreibung setzen

sie mit Euthanasie gleich«, so Kunze weiter. 2023 konnte der Zug der »Lebensschützer« mit friedlichen Blockaden am Laufen gehindert werden. (jW)