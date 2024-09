Kampagne in BRD für Legalisierung

Berlin. Am kommenden Montag startet in Berlin die Kampagne »Abtreibung legalisieren – jetzt!«. Geplant sind bundesweit zwölf Aktionswochen, die am 7. Dezember mit Demonstrationen in Berlin und Karlsruhe enden sollen. Gefordert wird die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch noch in dieser Legislaturperiode, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Verwiesen wird darauf, dass sich laut einer repräsentativen Umfrage des Bundesfamilienministeriums 75 Prozent der Bevölkerung dafür aussprechen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr im Strafgesetzbuch stehen. (jW)