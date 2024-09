Unicredit könnte Commerzbank schlucken

Rom. Die italienische Unicredit »prüft die Option« einer Übernahme der deutschen Commerzbank, erklärte ihr Chef Andrea Orcel am Donnerstag gegenüber Bloomberg. Unicredit hat in dieser Woche neun Prozent der Anteile vom deutschen Staat gekauft. Weitere 4,5 Prozent der Anteile haben die Italiener an der Börse erstanden. Verdi warnte bereits vor Jobverlusten durch eine Übernahme. (dpa/jW)