Abstimmung über Tarif für Boeing-Werke

Seattle. Nach einer Einigung auf 25 Prozent mehr Lohn drohen beim US-Flugzeugbauer Boeing Streiks in den Werken in der Region Seattle. Im Laufe des Donnerstags (Ortszeit) konnten 33.000 von der Gewerkschaft IAM vertretene Arbeiter über die Einigung abstimmen. Sollten zwei Drittel für einen Streik votieren, könnte der schon in der Nacht zum Freitag beginnen. Um durch den 16 Jahre alten Tarifvertrag entstandene Verluste auszugleichen, forderte die Gewerkschaft 40 Prozent mehr Lohn und die Wiedereinführung von Pensionssystemen. Nach monatelangen Verhandlungen kam es zur Einigung auf das Plus von 25 Prozent. (AFP/jW)