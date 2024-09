Starker Preisanstieg bei Kartoffeln und Obst

Berlin. Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im Juli im Vorjahresvergleich um 1,7 Prozent gestiegen. Im Mai und Juni gab es noch jeweils ein Plus von mehr als drei Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Von Juni auf Juli fielen die Preise sogar um 0,7 Prozent. Pflanzliche Produkte kosteten diesmal 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dieser überdurchschnittliche Anstieg ist unter anderem auf höhere Preise für Speisekartoffeln (16 Prozent mehr als im Juli 2023) und Obst (plus 23,9 Prozent) zurückzuführen. Getreide verbilligte sich dagegen um 12,4 Prozent. (Reuters/jW)