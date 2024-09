Pflegeunternehmen warnen vor Heimmangel

Berlin. Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) warnt vor einem Mangel an Pflegeheimplätzen in den nächsten Jahren – und fordert die Politik und die Pflegekassen zum Handeln auf. »Bis 2040 benötigen wir jedes Jahr rund 17.000 zusätzliche Pflegeheimplätze«, erklärte AGVP-Präsident Thomas Greiner am Donnerstag. Dies seien 217 neue Pflegeheime jährlich. Anstatt den Ausbau der Altenpflege voranzutreiben, gingen weiterhin Plätze verloren, allein 2023 etwa 16.000, kritisierte Greiner. (AFP/jW)