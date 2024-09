Migrationsabkommen mit Usbekistan kommt

Berlin. Bei dem bevorstehenden Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Usbekistan soll ein Abkommen zur Abschiebung abgelehnter Asylsuchender mit dem zentralasiatischen Staat unterzeichnet werden. Das wurde der dpa am Donnerstag aus Regierungskreisen bestätigt. Scholz besucht mit Usbekistan und Kasachstan ab Sonntag erstmals zwei der fünf ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens. Mit Kenia soll ein entsprechendes Abkommen am Freitag unterzeichnet werden. (dpa/jW)