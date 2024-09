Gericht in Paris verurteilt Le Pen

Paris. Die französische Rechtspolitikerin Marine Le Pen ist in einem Berufungsverfahren erneut wegen Verleumdung einer Hilfsorganisation für Flüchtlinge verurteilt worden. Mit ihrer Äußerung in einem TV-Interview 2022 habe sie die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten, urteilte am Mittwoch das Berufungsgericht in Paris. Le Pen hatte damals einer Hilfsorganisation vorgeworfen, »die illegale Einwanderung von den Komoren auf die Insel Mayotte« zu organisieren, die zu den französischen Überseegebieten zählt. (AFP/jW)