Vietnam: Zahl der Toten steigt nach Taifun

Hanoi. In Vietnam steigt nach dem verheerenden Taifun »Yagi« die Zahl der Toten und Vermissten. Einem Bericht des Katastrophenschutzes zufolge wurden bis Mittwoch 143 Todesopfer gemeldet, 58 Menschen wurden noch in den Fluten vermisst. Der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten hatte am Wochenende 15 Stunden lang vor allem im Norden des südostasiatischen Landes gewütet. Mittlerweile sind die Auswirkungen des Taifuns auch in Thailand spürbar: Schwere Überschwemmungen wurden gemeldet. Mindestens vier Menschen seien bereits in den Fluten ums Leben gekommen, teilte der Katastrophenschutz mit. Am schlimmsten betroffen war die Grenzstadt Mae Sai, der nördlichste Punkt Thailands direkt an der Grenze zu Myanmar. Viele Menschen harrten auf den Dächern ihrer Häuser aus, wo sie auf Hilfe warteten, berichtete die Zeitung Khaosod. (dpa/jW)