Bund verkauft Commerzbank-Anteile

Frankfurt am Main. Der Bund hat 4,49 Prozent der Commerzbank-Anteile an die italienische Großbank Unicredit verkauft, wie die Finanzagentur des Bundes am Mittwoch mitteilte. Sie sprach von einer »deutlichen Überbietung« aller übrigen Angebote. Der Zuteilungspreis habe 13,20 Euro je Aktie betragen. Der Bund nahm durch den Verkauf 702 Millionen Euro ein. Die Höhe des Staatsanteils sank durch den Verkauf auf zwölf Prozent. Der Staat bleibt damit größter Aktionär vor dem US-Vermögensverwalter Blackrock. Unicredit wurde durch den Kauf der etwas mehr als 53 Millionen Aktien zum drittgrößten Anteilseigner. (Reuters/jW)