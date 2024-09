EU: Mehr russisches Gas, mehr Ärger

Brüssel. Die EU importiert wieder mehr russisches Gas, doch die EU-Kommission will den Hahn Ende des Jahres zudrehen. Im ersten Halbjahr wurden 25,4 Milliarden Kubikmeter eingeführt, heißt es im »Energiebericht«, den die Kommission am Mittwoch veröffentlichte. Das entsprach 18 Prozent der Importe. Im Vorjahreszeitraum waren es 21,2 Milliarden Kubikmeter und 14 Prozent gewesen. Damit überholte Russland die USA und wurde zum zweitgrößten Lieferanten nach Norwegen. Die Slowakei bezog 70 Prozent ihres Gases aus Russland, Ungarn 69 Prozent und Österreich 44 Prozent. Und dennoch behauptete EU-Energiekommissarin Kadri Simson am selben Tag in Brüssel, die Union sei »bereit, ohne russisches Gas zu leben«. Es bestehe »keine Notwendigkeit«, einen am 31. Dezember auslaufenden Vertrag zum Transit durch die Ukraine zu verlängern. (AFP/dpa/jW)