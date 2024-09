Australien: Gewalt bei Antikriegsprotest

Melbourne. Kriegsgegner haben sich bei Demonstrationen am Rande einer Rüstungsmesse in Australien Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Nach Polizeiangaben wurden bei den Protesten am Mittwoch 33 Menschen festgenommen. Zu der Demonstration hatten unter anderem Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion sowie die Gruppe Studenten für Palästina aufgerufen. Der Protest richtete sich sowohl gegen die Messe in Melbourne, bei der Waffen und Technologien aus der ganzen Welt ausgestellt werden, als auch gegen die australische Haltung zum Gazakrieg. Die Polizei zählte nach eigenen Angaben rund 1.200 Protestteilnehmer und zeigte sich »entsetzt«. Nach ihren Angaben wurden die Beamten mit Flaschen, Steinen und Pferdekot beworfen und mit Säure besprüht. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Tränengas, Blendgranaten und Pfefferspray ein. (AFP/jW)