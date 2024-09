Der Regisseur und Theaterintendant Peter Eschberg ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn der dpa. Eschberg leitete je zehn Jahre lang die Schauspielhäuser in Bonn (1981–1991) und Frankfurt am Main (1991–2001). Am vergangenen Donnerstag starb er in Kirchberg in Tirol, wo er mit seiner Frau, der Schauspielerin Carmen-Renate Köper (97), lebte. Zuvor hatte die österreichische Presseagentur APA seinen Tod gemeldet. Peter Eschberg wurde 1936 in Wien geboren. Er studierte dort Germanistik und Theaterwissenschaften und ließ sich am renommierten Max-Reinhardt-Seminar zum Schauspieler ausbilden. Als Darsteller sammelte er Erfahrungen an verschiedenen Bühnen in Österreich und Deutschland, bevor er 1968 als Schauspieler und Regisseur am Schauspiel Köln engagiert wurde. Später gehörte er auch zur Leitung des Hauses. Am Theater in Bonn setzte Eschberg auf Innovation und führte Werke von Autorinnen und Autoren wie Thomas Bernhard oder der späteren Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf. »Peter Eschberg sieht es als einen Vorteil an, wenn er spielen lässt. Wenn er also jemanden (z. B. wie mich) findet, den er für wert hält aufgeführt zu werden, dann hält er ihm gleich ein Instrument hin: eine Bühne«, schrieb Jelinek im Jahr 2001. (dpa/jW)