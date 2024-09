EuGH: Milliardenstrafe für Google

Luxemburg. Der Europäische Gerichtshofs (EuGH) hat am Dienstag eine Milliardenstrafe für Google bestätigt. Der Konzern muss 2,4 Milliarden Euro zahlen, weil er seine marktbeherrschende Stellung zur Bevorteilung des eigenen Preisvergleichsdiensts missbraucht hat, urteilten die Richter. Die Strafe war 2017 von der EU-Kommission verhängt worden. Google zog bis vor das höchste europäische Gericht und hat nun endgültig verloren. In der kommenden Woche entscheidet der EuGH über eine ähnliche Strafzahlung für die Plazierung von Suchmaschinenwerbung. In diesem Fall hat die Kommission eine Geldbuße von 1,49 Milliarden Euro gegen Google verhängt. (dpa/jW)