EuGH: Apple muss Steuern nachzahlen

Luxemburg. Apple muss in Irland Steuern in Höhe von 13 Milliarden Euro plus Zinsen nachzahlen, entschied der Europäische Gerichtshofs (EuGH) am Dienstag. Zwischen 1991 und 2014 war dem Konzern, der seine Europazentrale im irischen Cork hat, eine Steuerquote von 0,005 Prozent eingeräumt worden. Damit verletzte Irland die Beihilferichtlinien der Staatengemeinschaft. Diese Einschätzung der EU-Kommission wurde nun vom EuGH bestätigt. (Reuters/jW)