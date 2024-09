Ukraine-Krieg: Angriffe auf Moskau

Moskau. Bei dem bisher größten ukrainischen Luftangriff mit Drohnen auf Moskau ist in der Nacht zu Dienstag eine Frau gestorben, drei weitere Menschen wurden verletzt. Mindestens zwei Hochhäuser in Ramenskoje in der Oblast Moskau sollen laut Behördenangaben beschädigt worden sein. Zahlreiche Wohnungen seien in Brand geraten. Drei der vier Moskauer Flughäfen wurden für Stunden geschlossen. Bei einem Brand an einer Ölpipeline in der russischen Region Orenburg starben nach einem Bericht von TASS am Morgen zwei Menschen. Auch die Ukraine meldete erneut russische Drohnenangriffe. Am selben Tag gab Präsident Wladimir Putin den Startschuss für die größten Marineübungen Russlands in der postsowjetischen Ära, die den Pazifik, das Nordpolarmeer sowie das Mittelmeer, die Ostsee und das Kaspische Meer umfassen sollen. (Reuters/jW)