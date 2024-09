Die Verbraucherzentrale Hamburg hat laut eigener Pressemitteilung die Iglo GmbH erfolgreich abgemahnt. Der Markenhersteller darf sein Tiefkühlgericht »Gnocchi mit Blattspinat in feiner Gorgonzola-Sauce« nicht mehr unter der Marke »Veggie Love Meals« verkaufen, da das Produkt nicht vegetarisch ist. Der verwendete Gorgonzolakäse enthält tierisches Lab, das in der Regel aus den Mägen geschlachteter Kälber stammt. »Bei einem Produkt mit dem Namen ›Veggie‹ müssen sich Verbraucher und Verbraucherinnen darauf verlassen können, dass es zu 100 Prozent vegetarisch ist. Tierisches Lab hat in einem vegetarischen Produkt nichts zu suchen!« sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hersteller Iglo räume zwar auf der Rückseite der Produktverpackung ein, dass das Tiefkühlgericht »per Definition nicht vegetarisch« sei, korrigiere aber nicht den irreführenden Begriff »Veggie«, der blickfangartig auf der Vorderseite steht. (jW)